O que esperar da última rodada do Campeonato Brasileiro?

Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza analisa a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. "O Flamengo já é campeão e ainda mostrou um verdadeiro show diante da torcida no Maracanã com 6 a 1 sobre o Avaí. Foi o último encontro com a torcida, já que a última rodada o rubro-negro joga fora do Rio", diz.