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ARQUIBANCADA CBN

O que esperar da última rodada do Campeonato Brasileiro?

Entre os destaques, a possibilidade do Cruzeiro ser rebaixado

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 20:00

Publicado em 

06 dez 2019 às 20:00
Gabigol: a marca registrada que consagrou o Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza analisa a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. "O Flamengo já é campeão e ainda mostrou um verdadeiro show diante da torcida no Maracanã com 6 a 1 sobre o Avaí. Foi o último encontro com a torcida, já que a última rodada o rubro-negro joga fora do Rio", diz. 
Justamente nesses últimos jogos no domingo, como as definições na parte de cima da tabela já aconteceram, a atenção se volta para aqueles com risco de rebaixamento. Ouça o quadro:
Arquibancada CBN - 06-12-19

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