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Final histórica da Libertadores

O pessoal caiu no chão chorando, diz capixaba em Lima sobre Flamengo

Ouça o quadro com análise dos jornalistas e a participação de um morador de Vitória que foi ao estádio da final da Libertadores, no Peru

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 19:45

Publicado em 

25 nov 2019 às 19:45
Torcedores do Flamengo comemoram título na Libertadores Crédito: AGência Brasil
Depois de ter sido campeão da Libertadores no último sábado, o Flamengo conquistou também o título do Campeonato Brasileiro neste domingo, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1. Com o feito, o Rubro-Negro se tornou o primeiro time desde 1963 a ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano (quase no meio dia). Como não poderia deixar de ser este é o assunto do Arquibancada CBN desta segunda-feira (25). Participam os jornalistas Filipe Souza, José Carlos Schaeffer e Eduardo Dias, que analisam o jogo contra o River Plate - que praticamente dominou todo o jogo da final, mas acabou levando dois gols em menos de quatro minutos. 
Durante o quadro, o "Arquibancada" conseguiu contato direto com o capixaba Marcelo Damm, que esteve no jogo da final e conversa direto de Lima. "Foi um teste para cardíaco. A torcida cantou o tempo todo, não deixou desanimar, e cantou mais que a torcida do River", diz.
Perguntando como foi o clima após o primeiro gol do River e, depois, a virada, ele fala da emoção. No empate caíram lágrimas. Abraça amigo e desconhecido. Era gente de todo o Brasil que invadiu Lima. Vivemos e vimos esse momento histórico". E completa. "Estávamos lá no estádio acreditando, cantando "vamos vira, Mengo". Foi sensacional! Dois gols do Gabigol, um atrás do outro. O pessoal caiu no chão, chorando igual criança".
Ouça o quadro completo:
Arquibancada CBN - 25-11-19

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