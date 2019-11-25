O pessoal caiu no chão chorando, diz capixaba em Lima sobre Flamengo

Depois de ter sido campeão da Libertadores no último sábado, o Flamengo conquistou também o título do Campeonato Brasileiro neste domingo, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1. Com o feito, o Rubro-Negro se tornou o primeiro time desde 1963 a ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano (quase no meio dia). Como não poderia deixar de ser este é o assunto do Arquibancada CBN desta segunda-feira (25). Participam os jornalistas Filipe Souza, José Carlos Schaeffer e Eduardo Dias, que analisam o jogo contra o River Plate - que praticamente dominou todo o jogo da final, mas acabou levando dois gols em menos de quatro minutos.
Durante o quadro, o "Arquibancada" conseguiu contato direto com o capixaba Marcelo Damm, que esteve no jogo da final e conversa direto de Lima. "Foi um teste para cardíaco. A torcida cantou o tempo todo, não deixou desanimar, e cantou mais que a torcida do River", diz.
Perguntando como foi o clima após o primeiro gol do River e, depois, a virada, ele fala da emoção. No empate caíram lágrimas. Abraça amigo e desconhecido. Era gente de todo o Brasil que invadiu Lima. Vivemos e vimos esse momento histórico". E completa. "Estávamos lá no estádio acreditando, cantando "vamos vira, Mengo". Foi sensacional! Dois gols do Gabigol, um atrás do outro. O pessoal caiu no chão, chorando igual criança".
Ouça o quadro completo:
Arquibancada CBN - 25-11-19