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Dribles e "gol da mão de Deus"

"O gênio não morre, descansa", diz Paulo Sérgio ao lembrar Maradona

Ouça o Arquibancada CBN, com Filipe Souza, que nesta edição, recebe também Paulo Sérgio

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:19

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:19
"La mano de Dios", uma homenagem do chargista Amarildo ao jogador argentino Diego Maradona Crédito: Amarildo
O ídolo do futebol Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira (25), em Buenos Aires, aos 60 anos. O argentino lutava contra uma série de problemas de saúde e faleceu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Em edição especial, o Arquibancada CBN, com Filipe Souza, também recebe Paulo Sérgio para repercutir a morte do jogador que participou de quatro Copas do Mundo. Ouça:
Arquibancada CBN - 25-11-20
Gigante no campo, não tão grande fora deles, Maradona deixa a marca de um dos maiores jogadores de todos os tempos, idolatrado em todo o mundo, avalia Paulo Sérgio. O ex-jogador e comentarista esportivo da TV Gazeta falou do desempenho espetacular do argentino jogando bola, mas lembrou dos vícios e a vida de polêmicas que Maradona vivia. Mesmo assim, exaltou a genialidade do jogador e sua perpetuidade: "O gênio não morre. O gênio descansa". 
Já Filipe comentou a participação inesquecível de Maradona na Copa de 1986 e um dos gols mais bonitos da história: o "gol da mão de Deus". A jogada rendeu à Argentina o segundo título mundial do país. O comentarista afirmou que o legado deixado por Maradona será eterno.

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