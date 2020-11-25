"O gênio não morre, descansa", diz Paulo Sérgio ao lembrar Maradona

"La mano de Dios", uma homenagem do chargista Amarildo ao jogador argentino Diego Maradona Crédito: Amarildo

O ídolo do futebol Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira (25), em Buenos Aires, aos 60 anos. O argentino lutava contra uma série de problemas de saúde e faleceu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Em edição especial, o Arquibancada CBN, com Filipe Souza, também recebe Paulo Sérgio para repercutir a morte do jogador que participou de quatro Copas do Mundo. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Arquibancada CBN - 25-11-20

Gigante no campo, não tão grande fora deles, Maradona deixa a marca de um dos maiores jogadores de todos os tempos, idolatrado em todo o mundo, avalia Paulo Sérgio. O ex-jogador e comentarista esportivo da TV Gazeta falou do desempenho espetacular do argentino jogando bola, mas lembrou dos vícios e a vida de polêmicas que Maradona vivia. Mesmo assim, exaltou a genialidade do jogador e sua perpetuidade: "O gênio não morre. O gênio descansa".