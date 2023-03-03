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Arquibancada CBN

O andamento do Capixabão, Botafogo e o Cruzeiro no ES e a expectativa pelo Flamengo x Vasco

Confira a conversa com Filipe Souza

Publicado em 03 de Março de 2023 às 17:48

Publicado em 

03 mar 2023 às 17:48
Campo de futebol
Campo de futebol Crédito: Pixabay
O fim de semana pode reservar boas histórias para os fãs de futebol no Espírito Santo. O Campeonato Capixaba tem a penúltima rodada antes da fase "mata-mata", com disputas nas duas pontas da tabela: quem quer fugir do rebaixamento e quem briga pelo título. Também no Espírito Santo, mas falando de Campeonato Carioca, o Botafogo enfrenta o Resende no Kleber Andrade no domingo. Um dia antes, o Cruzeiro recebe o Democrata no mesmo estádio pelo Mineiro. Há ainda o clássico entre Flamengo e Vasco, marcado para domingo, no Maracanã. Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz as últimas notícias do futebol. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 03-03-23

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