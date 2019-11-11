Nas finais da Copa Espírito Santo, Real Noroeste sai na frente

No "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre a reta final da Copa Espírito Santo, que tem como protagonistas o Real Noroeste e o Vitória. "Depois de amargar os vices dos dois últimos campeonatos Capixaba, o Real Noroeste se aproxima de acabar com o jejum. Na tarde deste sábado (09), o time de Águia Branca foi até o Salvador Costa, em Bento Ferreira, e derrotou o Vitória, por 1 a 0, no jogo de ida das finais da Copa Espírito Santo", diz.