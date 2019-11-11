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Nas finais da Copa Espírito Santo, Real Noroeste sai na frente

Time venceu o Vitória em pleno Salvador Costa

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:55

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:55
O Real Noroeste venceu mais uma na Copa Espírito Santo Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste
No "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre a reta final da Copa Espírito Santo, que tem como protagonistas o Real Noroeste e o Vitória. "Depois de amargar os vices dos dois últimos campeonatos Capixaba, o Real Noroeste se aproxima de acabar com o jejum. Na tarde deste sábado (09), o time de Águia Branca foi até o Salvador Costa, em Bento Ferreira, e derrotou o Vitória, por 1 a 0, no jogo de ida das finais da Copa Espírito Santo", diz.
Filipe também fala sobre a grande procura do público registrada no Espírito Santo pelos jogos do Mundial Fifa Sub-17, destaque entre todas as sedes de jogos no país. Ouça:
Arquibancada CBN - 11-11-19.mp3

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