Na Europa, definido o 'mata-mata' da Liga dos Campeões; no Brasil, Galo encaminha mais um título

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre o 'mata-mata' da Liga dos Campeões. Além disso, ele ainda comenta sobre o Atlético-MG, que encaminhou o título da Copa do Brasil. Ouça:
Arquibancada CBN - 13/12/2021
Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:23
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