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Arquibancada CBN

Na Europa, definido o 'mata-mata' da Liga dos Campeões; no Brasil, Galo encaminha mais um título

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:23

Publicado em 

13 dez 2021 às 17:23
Jogo do Liverpool
Jogo do Liverpool Crédito: Pexels
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre o 'mata-mata' da Liga dos Campeões. Além disso, ele ainda comenta sobre o Atlético-MG, que encaminhou o título da Copa do Brasil. Ouça:
Arquibancada CBN - 13/12/2021
Confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2021
Confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2021 Crédito: Twitter/Reprodução

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