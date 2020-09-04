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ARQUIBANCADA CBN

Messi desiste de rescindir contrato e anuncia que fica no Barcelona

Ouça o Arquibancada CBN desta sexta-feira (04)!

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 17:51

Publicado em 

04 set 2020 às 17:51
messi no fogão Crédito: anão
O jogador argentino Lionel Messi anunciou, nesta sexta-feira (04), que vai permanecer no Barcelona. Em agosto, ele comunicou o time catalão sobre sua vontade de deixar a equipe e que ia rescindir, unilateralmente, seu contrato milionário que somente se encerra em junho de 2021. Porém, Messi desistiu de tentar a rescisão contratual para evitar uma batalha judicial. Esse é o destaque de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça a análise do comentarista esportivo:
Arquibancada CBN - 04-09-20

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