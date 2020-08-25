Messi afirma que vai sair do Barcelona. E para qual clube deve jogar?

Nesta edição do "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza traz como destaque a notícia que marca o futebol nesta terça-feira (25). Desiludido com o futuro no Barcelona, o craque argentino Lionel Messi parece estar se despedindo do time. Segundo jornais e emissoras da Espanha e Argentina, o jogador encaminhou um comunicado à diretoria do clube e deseja rescisão unilateral do seu contrato, que vai até junho de 2021. "A tendência é que Messi continue no futebol europeu. Um retorno ao futebol argentino, por exemplo, é pouco provável", indica Filipe. ,
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Filipe Souza - Messi de saída do Barcelona - 25-08-20