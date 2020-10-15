Kléber Andrade: escadas rolantes instaladas; obras vão até dezembro

Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista esportivo Filipe Souza destaca que, nesta quinta-feira (15), foi realizada uma visita técnica ao estádio estadual Kléber Andrade, em Cariacica, por parte de autoridades políticas e do mundo do esporte.
Segundo o governo do Estado, durante a visita, foram apresentadas as intervenções concluídas este ano no estádio, entre elas a instalação das escadas rolantes, que ligam os vestiários ao gramado; dos elevadores, utilizados para uso comum e transporte de materiais das equipes; a construção das escadas de acesso às arquibancadas localizadas atrás da concha acústica, além do revestimento do piso das rampas e escadas externas. Ouça!
Arquibancada CBN - 15-10-20