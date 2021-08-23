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Tóquio 2020

Jogos Paralímpicos começam nesta terça (24); três capixabas estão na disputa

No Arquibancada CBN, Filipe Souza avalia que os capixabas têm grandes chances de medalha no vôlei sentado, atletismo e natação

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:01

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:01
Delegação Paralímpica Brasileira dos Jogos de Tóquio
Delegação Paralímpica Brasileira dos Jogos de Tóquio Crédito: Alê Cabral/CPB
Os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 começam nesta terça-feira (24). São 22 modalidades em que atletas vão disputar medalhas até o dia 5 de setembro. Em três esportes, há capixabas representando o Brasil: Luiza Fiorese, no vôlei sentado; Daniel Mendes, no atletismo; e Patricia Pereira, na natação. No Arquibancada CBN, Filipe Souza comentou as expectativas para os atletas nas Paralimpíadas. Ele também falou sobre os jogos do fim de semana no futebol. Ouça o comentário completo!
Arquibancada CBN - 23-08-21.mp3

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