Jogos Paralímpicos começam nesta terça (24); três capixabas estão na disputa

Os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 começam nesta terça-feira (24). São 22 modalidades em que atletas vão disputar medalhas até o dia 5 de setembro. Em três esportes, há capixabas representando o Brasil: Luiza Fiorese, no vôlei sentado; Daniel Mendes, no atletismo; e Patricia Pereira, na natação. No Arquibancada CBN, Filipe Souza comentou as expectativas para os atletas nas Paralimpíadas. Ele também falou sobre os jogos do fim de semana no futebol. Ouça o comentário completo!