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Arquibancada CBN

Jogos decisivos agitam o fim de semana no futebol brasileiro; confira os destaques

Ouça a conversa como comentarista Filipe Souza

Publicado em 10 de Março de 2023 às 18:06

Publicado em 

10 mar 2023 às 18:06
Fluminense venceu o Vasco com golaço de Cano
Fluminense venceu o Vasco com golaço de Cano Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Como a confiança em alta após o título da Taça Guanabara, o Fluminense agora enfrenta a sensação do Campeonato Carioca na primeira semifinal da competição, o Volta Redonda. A primeira partida do confronto acontece no domingo (12), às 18h. O tricolor carioca tem a vantagem do empate para chegar até a grande final. Na outra semifinal, o grande clássico entre Vasco x Flamengo decide a outra vaga na finalíssima. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 10-03-23

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