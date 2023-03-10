Jogos decisivos agitam o fim de semana no futebol brasileiro; confira os destaques

Como a confiança em alta após o título da Taça Guanabara, o Fluminense agora enfrenta a sensação do Campeonato Carioca na primeira semifinal da competição, o Volta Redonda. A primeira partida do confronto acontece no domingo (12), às 18h. O tricolor carioca tem a vantagem do empate para chegar até a grande final. Na outra semifinal, o grande clássico entre Vasco x Flamengo decide a outra vaga na finalíssima. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!