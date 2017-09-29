Jogos de volta das semifinais da Copa ES agitam fim de semana

Neste fim de semana conheceremos os finalistas da Copa Espírito Santo. Espírito Santo, Rio Branco e Desportiva lutam por uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D em 2018. O Atlético Itapemirim, é válido lembrar, já está garantido na competição nacional por ter conquistado o Capixabão. Caso a equipe avance para a final, o rival, automaticamente, estará na Série D. Confira a análise da Copa ES no quadro Arquibancada CBN, com o jornalista Eduardo Dias.

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No sábado, às 15h, a Desportiva recebe o Espírito Santo no estádio Engenheiro Araripe. A equipe grená, para garantir vaga nas finais, precisa de uma vitória simples, já que no jogo de ida, o Espírito Santo venceu por 2 a 1. Diego Neves abriu o placar para a Tiva; Ranieri e Zé Gatinha viraram para o Santão.