Jogo entre Flamengo e Athletico-PR no domingo agita a rodada do Brasileirão

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza comenta sobre o jogo entre Flamengo e Athletico-PR, que marca a rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Ouça:
Arquibancada CBN - 01/10/2021
Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 19:17
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