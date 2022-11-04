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Ituano e Vasco se enfrentam em busca do acesso para a Série A

Ouça a conversa completa com Filipe Souza

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:27

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:27
Uniforme do Vasco da Gama
Uniforme do Vasco da Gama Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O jogo entre Ituano x Vasco já foi até batizado de "Batalha de Itu", por todo o contexto em que o jogo está inserido. Os dois times se enfrentam em busca do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontecem em São Paulo, na casa do Ituano. O vaso garante o acesso com um empate, e o clube paulista precisa vencer para enfim chegar a elite do futebol brasileiro. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 04-11-22

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