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Invicto, Rio Branco pode garantir classificação neste fim de semana

Publicado em 25 de Agosto de 2017 às 19:49

Publicado em 

25 ago 2017 às 19:49
Rio Branco e Desportiva permanecem invictos durante a Copa ES e estão bem encaminhados para as semifinais da competição. Pela Chave A, o Rio Branco viaja até Águia Branca e encara o Real Noroeste, pela quarta rodada e precisa de apenas uma vitória simples para avançar de fase. A partida acontece neste sábado, às 16h. Confira todos os destaques nesta edição do Arquibancada CBN com o jornalista Eduardo Dias:
Arquibancada CBN - 25-08-17.mp3
No estádio Engenheiro Araripe, a Desportiva enfrenta o Linhares. O jogo tem mando de campo da equipe do norte do Estado. Com vantagem de cinco pontos para o segundo colocado, Atlético Itapemirim, a equipe grená tem pela frente uma equipe que ainda não pontuou e que não ganha jogando fora de casa desde 2016. Válida pela sexta rodada da Chave B, a partida está marcada para este domingo, às 11h.
Confira os jogos da Copa ES deste fim de semana:
Espírito Santo x Serra – Kléber Andrade – Sábado – 15h
Real Noroeste x Rio Branco – José Olímpio da Rocha – Sábado - 16h
Atlético Itapemirim x Sport – José Olívio Soares – Sábado – 15h
Linhares x Desportiva – Engenheiro Araripe – Domingo – 11h
Brasileirão
Fim de semana com jogos importantes, clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Confronto entre equipes do G-6 e líder contra lanterna. Veja abaixo os principais jogos do fim de semana no Brasileirão.
Fluminense x Vasco – Maracanã – Sábado – 16h
Corinthians x Atlético-GO – Arena Corinthians – Sábado – 19h
Flamengo x Atlético-PR – Luso Brasileiro – Domingo – 16h
Palmeiras x São Paulo – Allianz Parque – Domingo – 16h
Bahia x Botafogo – Fonte Nova – Domingo – 16h
Cruzeiro x Santos – Mineirão – Domingo – 19h

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