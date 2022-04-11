Início ruim para os times cariocas no início do Campeonato Brasileiro

Os times cariocas não conseguiram vencer na primeira rodada dos campeonatos nacionais. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo jogou contra o Atlético-GO e empatou em 1 a 1. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Santos e o Botafogo perdeu para o Corinthians por 3 a 0. Pela Série B, o Vasco também ficou no empate contra o Vila Nova em 1 a 1. Nesta edição do "Arquibancada CBN", Filipe Souza também trouxe o destaque negativo que teve o futebol capixaba após o caso de agressão do agora ex-técnico da Desportiva, Rafael Soriano, a auxiliar de arbitragem da partida contra o Nova Venécia, Marcielly Netto. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 11-04-22.mp3