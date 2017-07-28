Início da Copa Espírito Santo abre vaga para capixaba na Série D

Depois de muitos anos em segundo plano e de muitas vezes ser tratada com desdém por alguns clubes, a temporada 2017 será diferente para a Copa Espírito Santo. E o que deixa a competição com um peso que nunca teve é o fato de valer uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Até então, a única competição que dava aos seus participantes a chance de disputar o Brasileiro era o Capixabão. O jornalista Eduardo Dias comenta o início da competição e os times que estarão na disputa. Ouça na íntegra: