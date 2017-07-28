Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MOMENTO DO ESPORTE

Início da Copa Espírito Santo abre vaga para capixaba na Série D

Publicado em 28 de Julho de 2017 às 14:10

Publicado em 

28 jul 2017 às 14:10
Depois de muitos anos em segundo plano e de muitas vezes ser tratada com desdém por alguns clubes, a temporada 2017 será diferente para a Copa Espírito Santo. E o que deixa a competição com um peso que nunca teve é o fato de valer uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Até então, a única competição que dava aos seus participantes a chance de disputar o Brasileiro era o Capixabão. O jornalista Eduardo Dias comenta o início da competição e os times que estarão na disputa. Ouça na íntegra:
Momento do Esporte - Eduardo Dias - 28-07-17
Saiba mais:
Guia da Copa ES 2017: confira todas as informações dos 9 participantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados