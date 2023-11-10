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Arquibancada CBN

Grêmio vira sobre o Botafogo e entra de vez na luta pelo título

Ouça as análises do comentarista Filipe Souza

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 18:24

Publicado em 

10 nov 2023 às 18:24
Luis Suárez marcou três gols e garantiu a vitória do Grêmio sobre o Botafogo
Luis Suárez marcou três gols e garantiu a vitória do Grêmio sobre o Botafogo Crédito: Alexandre Durão/Grêmio FBPA
Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz em destaque a vitória do Grêmio, de virada, sobre o Botafogo por 4x3, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o duelo, brilhou a estrela do atacante uruguaio Luis Suárez, que marcou um hat-trick - três gols na mesma partida.
O resultado embolou a briga pelo título do Brasileirão, já que o líder Botafogo tem o mesmo número de pontos de Grêmio, vice-líder, e Palmeiras, terceiro colocado. As três equipes tem 59 pontos, porém, o clube carioca ainda segue na frente por ter um saldo de 23 gols a seu favor. Na quarta posição, vem o Bragantino, com 58 pontos, também na briga pelo troféu.
Além disso, o Arquibancada CBN também destaca os principais jogos da 34ª rodada, como por exemplo os clássicos Flamengo x Fluminense e Santos x São Paulo; e também Bragantino x Botafogo. E claro, os palpites da rodada. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 10-11-23

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