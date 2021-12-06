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Arquibancada CBN

Grêmio na berlinda: rebaixamento é quase certo e será definido nesta segunda (06)

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:29

Publicado em 

06 dez 2021 às 17:29
Lance da partida entre Grêmio e Corinthians, na Neo Química Arena, em partida pelo Campeonato Brasileiro 2021
Lance da partida entre Grêmio e Corinthians, na Neo Química Arena, em partida pelo Campeonato Brasileiro 2021 Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre o Grêmio - que tem grandes chances de ser rebaixado após o empate contra o Corinthians. Ouça:
Arquibancada CBN - 06/12/2021

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