Grêmio na berlinda: rebaixamento é quase certo e será definido nesta segunda (06)

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre o Grêmio - que tem grandes chances de ser rebaixado após o empate contra o Corinthians. Ouça:
Arquibancada CBN - 06/12/2021
Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:29
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