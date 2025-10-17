Goleada do Palmeiras e triunfo do Flamengo aquecem o Brasileirão

Arquibancada CBN - 17-10-25
Nesta edição do Arquibancada CBN, Vinicius Lima destacou a intensa briga pela liderança no Brasileirão. O Palmeiras deu um show de bola, goleando o Bragantino por 5 a 1, confirmando a primeira colocação e chegando com moral para o clássico. Já o Flamengo mostrou força ao vencer o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos, mantendo a vice-liderança e o páreo apertado. Outros resultados importantes foram as vitórias do Vasco sobre o Fortaleza (2 a 0) e do Santos sobre o Corinthians (3 a 1) no clássico, que movimentaram a parte de baixo da tabela.