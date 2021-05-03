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RETA FINAL

Futebol e favoritos: Rio Branco-VN no Capixabão; Fla e Flu no Carioca

Ouça os comentários do jornalista esportivo Filipe Souza

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:31

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:31
Rio Branco de Venda Nova desponta como favorito no Capixabão Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
Com a primeira fase do Capixabão encerrada, começa na próxima quarta-feira (05) a etapa das Quartas de Final. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN! Disputam os times Desportiva, Rio Branco-VN, Serra, Rio Branco, Vilavelhense, Vitória, Estrela do Norte e Real Noroeste. O Rio Branco de Venda Nova desponta como favorito.
Arquibancada CBN - 03-05-21.mp3
O comentarista também traz as informações sobre o Carioca. Se as previsões se concretizarem, a final deve ser entre Flamengo e Fluminense. Ouça.

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