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Arquibancada CBN

Futebol: a goleada do Brasil sobre o Uruguai e os jogos que marcam o Brasileirão

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:03

Publicado em 

15 out 2021 às 17:03
Gabigol no jogo Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Gabigol no jogo Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a goleada do Brasil sobre o Uruguai - 4 a 1 - pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e aponta os jogos que vão marcar a rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça:
Arquibancada CBN - 15/10/2021

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