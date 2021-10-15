Futebol: a goleada do Brasil sobre o Uruguai e os jogos que marcam o Brasileirão

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a goleada do Brasil sobre o Uruguai - 4 a 1 - pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e aponta os jogos que vão marcar a rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça:
Arquibancada CBN - 15/10/2021
Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:03
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