Futebol: a goleada do Brasil sobre o Uruguai e os jogos que marcam o Brasileirão

Gabigol no jogo Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a goleada do Brasil sobre o Uruguai - 4 a 1 - pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e aponta os jogos que vão marcar a rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça: