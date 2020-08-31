Futebol: "VAR" e suas controvérsias na última rodada do Brasileirão

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza apontou o grande destaque da última rodada do Brasileirão: o VAR. O árbitro de vídeo interviu em diversas situações nos jogos entre Botafogo e Internacional e entre Flamengo e Santos. O jogador do Botafogo Gatito chegou a chutar a cabine onde fica o monitor do VAR, após diversas intervenções polêmicas do árbitro de vídeo e a derrota do time alvinegro. Ouça a análise do comentarista!
ARQUIBANCADA CBN - 31-08-20
Filipe também comenta o jogo entre Vasco e Fluminense, com gol do Fred. Tem também destaque no futebol europeu: a queda de braço entre Lionel Messi e o Barcelona. O jogador argentino quer deixar o time catalão.