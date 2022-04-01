Fluminense tem boa vantagem e está com uma mão na taça do Campeonato Carioca

O Fluminense venceu a primeira partida contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca 2022 e está com uma boa vantagem e uma mão na taça de campeão. Para reverter a situação, o rubro-negro carioca precisa vencer por três gols de diferença, lembrando que o empate no placar acumulado leva o confronto para a decisão nos pênaltis. Nesta edição do "Arquibancada CBN", Filipe Souza trás os maiores destaques da final e também da rodada do Campeonato Capixaba. Ouça a conversa completa!