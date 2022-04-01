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Arquibancada CBN

Fluminense tem boa vantagem e está com uma mão na taça do Campeonato Carioca

Ouça a conversa completa com Filipe Souza!

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:48

Publicado em 

01 abr 2022 às 18:48
Foto: Marcelo Cortes / Flamengo
Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Crédito: Marcelo Cortes
O Fluminense venceu a primeira partida contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca 2022 e está com uma boa vantagem e uma mão na taça de campeão. Para reverter a situação, o rubro-negro carioca precisa vencer por três gols de diferença, lembrando que o empate no placar acumulado leva o confronto para a decisão nos pênaltis. Nesta edição do "Arquibancada CBN", Filipe Souza trás os maiores destaques da final e também da rodada do Campeonato Capixaba. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 01-04-22.mp3

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