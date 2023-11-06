Fluminense conquista a primeira taça Libertadores

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza analisa a vitória do Fluminense em cima do Boca Juniors pela final da Libertadores. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 06-11-23
Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 18:32
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