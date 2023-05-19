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Arquibancada CBN

Flamengo x Corinthians fazem clássico pelo Brasileirão

Ouça a conversa com o jornalista Breno Coelho

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 17:59

Publicado em 

19 mai 2023 às 17:59
Torcida rubro-negra no jogo entre Flamengo e Palmeiras pela final da Libertadores 2021
Torcida do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo recebe o Corinthians pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (21), no Maracanã, com expectativa de casa cheia. As equipes vêm de momentos diferentes na competição, com o rubro-negro carioca tendo vencido as duas últimas partidas e ocupando a 9ª colocação enquanto o Corinthians amarga a zona de rebaixamento na 17ª posição, com duas derrotas nos últimos dois jogos. Estes e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça a conversa completa!
Arquibancanda CBN - 19-05-23

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