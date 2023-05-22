Flamengo vence o Corinthians com gol nos acréscimos

Mais uma vez com gol nos acréscimos, o Flamengo venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro por 1 a 0 em um Maracanã lotado com quase 65 mil pessoas presentes. O gol foi marcado pelo zagueiro Léo Pereira aos 49 minutos do segundo tempo. A equipe rubro-negra agora encostou no pelotão de cima da competiçãoi e ocupa a 6ª colocação, enquanto o Corinthians segue na zona de rebaixamento na 17ª colocação. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!