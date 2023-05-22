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Arquibancada CBN

Flamengo vence o Corinthians com gol nos acréscimos

Ouça a conversa completa com o comentarista Filipe Souza

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:57

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:57
Torcida rubro-negra no jogo entre Flamengo e Palmeiras pela final da Libertadores 2021
Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Mais uma vez com gol nos acréscimos, o Flamengo venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro por 1 a 0 em um Maracanã lotado com quase 65 mil pessoas presentes. O gol foi marcado pelo zagueiro Léo Pereira aos 49 minutos do segundo tempo. A equipe rubro-negra agora encostou no pelotão de cima da competiçãoi e ocupa a 6ª colocação, enquanto o Corinthians segue na zona de rebaixamento na 17ª colocação. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 22-05-23

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