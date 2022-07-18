Flamengo vence o Coritiba; São Paulo e Fluminense ficam no empate

Nesta ediçãodo Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre os principais destaques da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo voltou a vencer e bateu o Coritiba por 2 a 0. O grande jogo da rodada ficou por conta de São Paulo e Fluminense, que se enfrentaram no Morumbi e empataram em 2 a 2. A competição tem agora, por enquanto, o novo líder. O Atlético-MG venceu o Botafogo no Nilton Santos e assumiu a liderança. O Palmeiras enfrenta nesta segunda-feira (18) o Cuiabá e pode retomar a primeira colocação. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 18-07-22