Flamengo vence e Botafogo se complica; confira destaques do futebol

Nesta edição do "Arquibancada CBN", um dos destaques com o jornalista Filipe Souza é a vitória do Flamengo sobre o Coritiba pelo Brasileirão no último sábado (21). Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê marcaram o placar de 3 a 1, no Maracanã. É a primeira vitória de Rogério no comando rubro-negro.
Arquibancada CBN - 23-11-20
Outros destaques:
São Paulo 1 x 1 Vasco
Botafogo 1 x 2 Fortaleza
Internacional 1 x 2 Fluminense
Entre os capixabas: Vitória sem chance na Série D; Real Noroeste encaminha a classificação. Rio Branco venceu a Desportiva na volta do Capixabão