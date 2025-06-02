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Arquibancada CBN

Flamengo na liderança do Brasileirão e sorteios da Libertadores

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 18:31

Publicado em 

02 jun 2025 às 18:31
Campo de futebol
Campo de futebol Crédito: Pixabay
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza comenta a liderança do Flamengo no campeonato Brasileiro e os sorteios da Libertadores. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 02-06-25

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