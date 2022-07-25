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Flamengo, Fluminense e Botafogo vencem na Série A; confira os destaques

Ouça a conversa completa com Filipe Souza

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 17:57

Publicado em 

25 jul 2022 às 17:57
futebol
Futebol Crédito: Pixabay
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz os destaques da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Os três clubes cariocas venceram na rodada. Botafogo bateu o Athletico-PR, o Flamengo derrotou o Avaí e o Fluminense venceu o Bragantino. Na Série B, o Vasco não teve a mesma sorte e perdeu para o Vila Nova. O futebol capixaba também foi destaque nesta edição, com os dois clubes representantes do Espírito Santo vencendo seus jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 25-07-22

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