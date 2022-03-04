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Arquibancada CBN

Flamengo e Vasco se enfrentam no domingo (06) pelo Campeonato Carioca

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:01

Publicado em 

04 mar 2022 às 19:01
Vasco venceu a Ponte Preta pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B
Vasco enfrenta o Flamengo pelo Cariocão Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (06), às 16 horas, pelo Campeonato Carioca. A CBN vai transmitir a partida ao vivo. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça:
Arquibancada CBN - 04/03/2022

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