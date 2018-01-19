Flamengo e Espírito Santo firmam parceria de intercâmbio jogadores

Na manhã desta sexta-feira (19) foi anunciada de forma oficial uma parceria entre o Flamengo e o time do Espírito Santo FC, que foi um dos representantes capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro nos últimos três anos.

A parceria entre os dois times é de ordem técnica e de gestão, além do intercâmbio de jogadores das duas equipes. Três jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Jr pelo Espírito Santo vão se apresentar ao time sub-20 do Flamengo. Confira os detalhes com Murilo Cuzzuol, Marcella Scaramella e Vinícius Lodi.