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Flamengo e Espírito Santo firmam parceria de intercâmbio jogadores

Três jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Jr pelo Espírito Santo vão se apresentar ao time sub-20 do Flamengo

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 16:15

Publicado em 

19 jan 2018 às 16:15
Na manhã desta sexta-feira (19) foi anunciada de forma oficial uma parceria entre o Flamengo e o time do Espírito Santo FC, que foi um dos representantes capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro nos últimos três anos.
A parceria entre os dois times é de ordem técnica e de gestão, além do intercâmbio de jogadores das duas equipes. Três jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Jr pelo Espírito Santo vão se apresentar ao time sub-20 do Flamengo. Confira os detalhes com Murilo Cuzzuol, Marcella Scaramella e Vinícius Lodi.
Arquibancada CBN - 19-01-18.mp3

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