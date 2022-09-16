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Arquibancada CBN

Flamengo e Corinthians se enfrentam na final da Copa do Brasil

Ouça a conversa completa com Filipe Souza

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 17:57

Publicado em 

16 set 2022 às 17:57
Campo de futebol
Campo de futebol Crédito: Pixabay
O Corinthians venceu o Fluminense na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil por 3 a 0 e carimbou a vaga para a final da Copa do Brasil 2022. Na grande decisão, o clube paulista enfrenta o Flamengo, que passou pelo São Paulo na semifinal. Os jogos estão marcados para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro, e os mandos de campo para as duas partidas ainda serão sorteados. Este e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 16-09-22

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