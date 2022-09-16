Flamengo e Corinthians se enfrentam na final da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Fluminense na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil por 3 a 0 e carimbou a vaga para a final da Copa do Brasil 2022. Na grande decisão, o clube paulista enfrenta o Flamengo, que passou pelo São Paulo na semifinal. Os jogos estão marcados para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro, e os mandos de campo para as duas partidas ainda serão sorteados. Este e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!