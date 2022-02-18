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Flamengo e Atlético-MG disputam a final da Supercopa neste domingo (20)

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:34

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:34
Bruno Henrique e Nathan Silva disputam bola no jogo Flamengo x Atlético-MG
Bruno Henrique e Nathan Silva disputam bola no jogo Flamengo x Atlético-MG Crédito: André Durão
Flamengo e Atlético-MG disputam a final da Supercopa neste domingo (20), às 16 horas. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN! Ouça:
Arquibancada CBN - 18/02/2022

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