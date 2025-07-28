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Arquibancada CBN

Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 28 de Julho de 2025 às 17:51

Publicado em 

28 jul 2025 às 17:51
Léo Ortiz (de costas) marcou o gol da vitória do Flamengo
Léo Ortiz (de costas) marcou o gol da vitória do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza comenta as últimas partidas do Brasileirão. Após vencer o Atlético-MG, Flamengo assume a liderança do campeonato. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 28-07-25

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