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Arquibancada CBN

Final definida no Paulistão e clássico com data marcada no ES

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:13

Publicado em 

11 mar 2025 às 17:13
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber primeira partida do clássico no Espírito Santo Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Nesta edição especial de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz as definições do Campeonato Paulista e do Campeonato Capixaba. As informações das partidas foram divulgadas. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 11-03-25

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