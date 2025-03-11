Final definida no Paulistão e clássico com data marcada no ES

Nesta edição especial de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz as definições do Campeonato Paulista e do Campeonato Capixaba. As informações das partidas foram divulgadas. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 11-03-25
Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:13
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