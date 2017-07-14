Fim de semana decide sobrevivência de capixabas na Série D

Depois da derrota em casa para o Operário-PR por 2 a 0, a Desportiva viajou nesta sexta-feira para encarar o time paranaense no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR. O time precisa no mínimo de um 2 a 0 para que a disputa vá para os pênaltis. Se o Operário-PR fizer um gol, a equipe capixaba precisaria da vitória por dois gols de diferença. O jogo vale vaga para as oitavas de final e acontece neste domingo, às 15h30.