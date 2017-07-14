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ARQUIBANCADA CBN

Fim de semana decide sobrevivência de capixabas na Série D

Publicado em 14 de Julho de 2017 às 20:10

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14 jul 2017 às 20:10
Depois da derrota em casa para o Operário-PR por 2 a 0, a Desportiva viajou nesta sexta-feira para encarar o time paranaense no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR. O time precisa no mínimo de um 2 a 0 para que a disputa vá para os pênaltis. Se o Operário-PR fizer um gol, a equipe capixaba precisaria da vitória por dois gols de diferença. O jogo vale vaga para as oitavas de final e acontece neste domingo, às 15h30.
Já o Espírito Santo venceu o Boa Vista-RJ em casa na última rodada, primeira vitória jogando sob solo capixaba do clube, e um simples empate o garante nas oitavas de final. A partida acontece neste sábado no Rio de Janeiro, às 15h.
Caso as duas equipes passem de fase, elas se enfrentam. Ou seja, emoção de sobra na Série D do Brasileirão.
Arquibancada CBN - 14-07-17.mp3

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