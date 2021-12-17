Fim da temporada 2021 no futebol: como estão as movimentações do mundo da bola?

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza faz uma análise e traz os movimentações futebolísticas após o fim do Brasileirão. Ouça:
Arquibancada CBN - 17/12/2021
Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:34
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