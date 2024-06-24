Fernando Diniz é demitido do Fluminense e Cuca deixa o Athletico-PR

Dias de intensa movimentação envolvendo o comando dos times brasileiros. Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense. Após a derrota para o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, que manteve o clube na lanterna do Brasileirão, a diretoria tricolor decidiu decretar o fim da passagem de Diniz. Outra baixa é que chegou ao fim a passagem de Cuca no Athletico-PR. Na manhã desta segunda-feira (24), treinador e dirigentes se reuniram no CT do Caju e decidiram por encerrar o ciclo do profissional à frente do clube paranaense. Esses são alguns dos destaques do Arquibancada CBN, com Breno Coelho. Ouça a conversa completa!