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Fernando Diniz é demitido do Fluminense e Cuca deixa o Athletico-PR

Ouça a conversa com o jornalista Breno Coelho

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 18:22

Publicado em 

24 jun 2024 às 18:22
Fernando Diniz, técnico do Fluminense
Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Dias de intensa movimentação envolvendo o comando dos times brasileiros. Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense. Após a derrota para o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, que manteve o clube na lanterna do Brasileirão, a diretoria tricolor decidiu decretar o fim da passagem de Diniz. Outra baixa é que chegou ao fim a passagem de Cuca no Athletico-PR. Na manhã desta segunda-feira (24), treinador e dirigentes se reuniram no CT do Caju e decidiram por encerrar o ciclo do profissional à frente do clube paranaense. Esses são alguns dos destaques do Arquibancada CBN, com Breno Coelho. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 24-06-24

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