Espírito Santo vence o Boa Vista-RJ e encara algoz da Desportiva

A Desportiva está fora da Série D. A equipe grená enfrentou o Operário-PR no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR, e saiu derrotada pelo placar de 2 a 1. Após primeiro tempo equilibrado, a equipe paranaense, logo no primeiro minuto do segundo tempo, balançou a rede. O meio-campo Zizu chegou a empatar, mas com dois jogadores expulsos e precisando ainda fazer dois gols para conseguir a vaga nas oitavas de final, a Tiva sucumbiu e no final do jogo sofreu o gol da derrota.

O Operário-PR, também chamado de “trem fantasma” por ter sido o algoz de times grandes do Paraná nas décadas de 1950 e 1960, encara o Espírito Santo. A equipe capixaba havia ganhado o jogo em casa contra o Boa Vista-RJ por 1 a 0 e precisava apenas de um simples empate para avançar. O Santão foi além e venceu por 3 a 1.

Será que o Espírito Santo consegue passar pelo organizado time do Operário-PR? O primeiro jogo acontece no estádio Kléber Andrade no sábado, às 16h. Ouça os detalhes na conversa com os jornalistas Eduardo Dias e Marcela Scaramelo no quadro "Arquibancada CBN":

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Campeonato Brasileiro

O destaque da rodada foi o empate do ainda imbatível Corinthians, contra o Atlético-PR. Quem se deu bem foi o Grêmio, que venceu a Ponte Preta de virada e diminuiu um pouco a enorme diferença de pontos para o líder. O Flamengo chegou a abrir o placar contra o Cruzeiro, mas tomou o gol de empate.

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