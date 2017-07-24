Espírito Santo vence a primeira partida das oitavas de final

Com gol de Rodrigo Cesar, o Espírito Santo bateu o Operário-PR e sai na frente no confronto contra a equipe paranaense por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Após pressão no primeiro tempo, o Santão conseguiu abrir o placar e conseguiu segurar o 1 a 0, ápós o Operário-PR tentar no segundo tempo vazar a zaga capixaba. O próximo jogo acontece no domingo (30), às 15h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná. Ouça o quadro Arquibancada CBN com os jornalistas Eduardo Dias e Luciana Castro:
BRASILEIRÃO
Paulinho é melhor que Vinícius Jr.? Essa é a dúvida da segunda-feira. Paulinho, de 17 anos e 7 dias, foi o primeiro jogador nascido no milênio a fazer gol pelo Campeonato Brasileiro. E fez logo dois, dando a vitória para o Vasco por 2 a 1 contra o Atlético-MG, fora de casa. Vinícius Jr. já foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de Euros e ainda não fez gol na competição. O Flamengo até venceu, mas novamente teve dificuldade, dessa vez contra o Coritiba em casa, por 2 a 1. O destaque da partida foi Éverton Ribeiro, com uma bela assistência e um gol de pênalti batido com extrema tranquilidade.
Mais líder do que nunca, o Corinthians foi eficiente e venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. Gol do zagueiro Balbuena. O time abriu nove pontos de vantagem para o Grêmio, que joga nesta segunda-feira contra o São Paulo no Morumbi. Tudo isso, você confere no Arquibancada CBN.