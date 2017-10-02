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Arquibancada CBN

Espírito Santo e Atlético Itapemirim fazem a final da Copa ES

Foram definidos os finalistas da Copa Espírito Santo e também a outra equipe classificada para o Campeonato Brasileiro Série D de 2018

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 20:15

Publicado em 

02 out 2017 às 20:15
Foram definidos os finalistas da Copa Espírito Santo e também a outra equipe classificada para o Campeonato Brasileiro Série D de 2018.
O Espírito Santo empatou com a Desportiva em 1 a 1 e contou com a vitória do Atlético Itapemirim, para além de se consolidar como finalista da Copa ES, também estar na competição nacional no próximo ano.
Vitinho abriu o placar para o Santão em um belo gol de falta. David empatou para a equipe grená, que ainda tentou o segundo gol, mas ficou no quase.
No outro jogo, o Atlético Itapemirim segurou a pressão do Rio Branco e, ao final da partida, Kaio fez o gol da vitória do time do Sul do Estado.
A primeira partida da final acontece neste sábado (07), no estádio Kléber Andrade, com mando do Espírito Santo. O Atlético decide em casa, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo sábado (14).
É a segunda competição seguida que o Atlético chega às finais neste ano, enquanto que o Espírito Santo disputa pela terceira vez a decisão da Copa ES. Confira a análise do jornalista Eduardo Dias sobre a decisão no quadro Arquibancada CBN!
Arquibancada CBN - 02-10-17.mp3

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