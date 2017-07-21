Espírito Santo é a esperança capixaba na Série D

Neste sábado, às 16h, o Espírito Santo encara o Operário-PR no estádio Kléber Andrade pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão. A equipe capixaba enfrenta o algoz da Desportiva na última fase, um time bem organizado e que no placar agregado goleou o rival capixaba. A aposta do Santão fica no ataque, formado por Nilo, Vitinho e Rodrigo Pardal. Em retrospecto recente contra equipes paranaenses, em 2016, o Espírito Santo caiu na Série D o J Malucelli, tendo perdido as partidas de ida e volta. Confira no quadro "Arquibancada CBN".
