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Arquibancada CBN

Especial Dia da Mulher: a participação das mulheres no surf

Ouça a conversa com o comentarista Filipe Souza e com a jornalista Isabela Pinheiro de Sá

Publicado em 08 de Março de 2024 às 17:28

Publicado em 

08 mar 2024 às 17:28
Renata Canizares, de 30 anos, decidiu empreender no surfe ao perceber o crescimento da modalidade
Renata Canizares, de 30 anos, decidiu empreender no surfe ao perceber o crescimento da modalidade Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza recebe a jornalista Isabela Pinheiro de Sá para um programa especial em homenagem ao Dia da Mulher. O tema em destaque é a participação das mulheres no surf. "A gente teve um longo para conseguir ter acesso e as mesmas oportunidades que eles [homens]. No dia a dia, no mar, é bem complicado. Não é sempre que as regras que a gente tem no esporte são aplicadas de maneira correta, principalmente, quando envolve mulheres praticando junto com eles", destacou Isabela. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 08-03-24

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