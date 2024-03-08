Especial Dia da Mulher: a participação das mulheres no surf

Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza recebe a jornalista Isabela Pinheiro de Sá para um programa especial em homenagem ao Dia da Mulher. O tema em destaque é a participação das mulheres no surf. "A gente teve um longo para conseguir ter acesso e as mesmas oportunidades que eles [homens]. No dia a dia, no mar, é bem complicado. Não é sempre que as regras que a gente tem no esporte são aplicadas de maneira correta, principalmente, quando envolve mulheres praticando junto com eles", destacou Isabela. Ouça a conversa completa!