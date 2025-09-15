Empate entre Santos e Atlético-MG e vitória do Flamengo sobre Juventude

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza analisa dois resultados do final de semana: o empate entre Santos e Atlético-MG e a vitória do Flamengo sobre o Juventude.
cbn - arquibancada 15.09
Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 18:30
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