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Embate entre Desportiva e Vitória agita rodada da Copa ES

Publicado em 01 de Setembro de 2017 às 19:21

Publicado em 

01 set 2017 às 19:21
A Copa ES não para e neste fim de semana tem jogo decisivo válido pela 7ª rodada da Chave B. No estádio Engenheiro Araripe, a Desportiva recebe o Vitória em jogo que pode garantir a vaga da equipe nas semifinais da competição. Já a equipe da capital precisa vencer para ainda sonhar com a classificação. Veja os jogos deste fim de semana:
CHAVE A
Real Noroeste x Serra - Sábado - José Olímpio da Rocha - Águia Branca - 16h
Rio Branco x Espírito Santo - Domingo - Kléber Andrade - Cariacica - 10h30
CHAVE B
Desportiva x Vitória - Sábado - Engenheiro Araripe - Cariacica - 15h
Sport x Linhares - Sábado - Sernamby - São Mateus - 15h
Eliminatórias
A semana é de jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo e o Brasil entrou em campo para enfrentar o Equador na noite desta última quinta-feira, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. No primeiro tempo, a Seleção até teve dificuldade, mas garantiu a primeira colocação da competição. A partir da entrada de Philippe Coutinho, a equipe mudou e conseguiu abrir o placar com Paulinho, após cobrança de escanteio. Em bela troca de passes, Coutinho ainda fez o segundo gol.
Argentina e Uruguai não saíram do zero e a seleção de Messi está na quinta colocação, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Restam três jogos e a diferença do segundo colocado para o oitavo é de apenas cinco pontos. Confira todos os destaques com o jornalista Eduardo Dias:
Arquibancada CBN - 01-09-17.mp3

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