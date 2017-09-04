Em jogo de muitos gols, Desportiva e Vitória empatam na Copa ES

O clássico entre Desportiva e Vitória foi marcado por polêmicas e muitos gols. No total seis gols e o empate entre 3 a 3 e todos eles saíram no segundo tempo. Confira a análise do jornalista Eduardo Dias nesta edição do quadro Arquibancada CBN.

A Desportiva saiu na frente com gol do zagueiro Rodrigo Lacraia. Faltando menos de 15 minutos para o fim do tempo regulamentar de jogo, o Vitória reagiu em apenas dois minutos, virando a partida com Hércules e Wilker. Antes, a Desportiva teve um gol anulado. A Desportiva empatou de pênalti com Edinho e o Vitória pouco depois ficou na frente do placar novamente com outro gol vindo de penalidade, o segundo de Hércules. Aos 48 minutos, a Desportiva conseguiu igualar com o placar com Thiago. Jogo eletrizante!

Confira o resultado dos jogos da rodada da Copa ES:

Desportiva 3x3 Vitória

Sport 1x2 Linhares

Rio Branco 0x0 Espírito Santo

Real Noroeste 1x1 Serra

SÉRIE D

Nos últimos dois anos, dois algozes da Desportiva na Série D se sagraram campeão da competição nacional. Primeiro o Volta Redonda e desta vez, o Operário, que venceu o Globo FC na primeira partida da final por 5 a 0, atuando fora de casa.

Em 2016, na fase de grupos, a Desportiva encarou o Volta Redonda. No jogo de ida, fora de casa, empatou em 1 a 1. Na volta, no estádio Engenheiro Araripe, perdeu por 2 a 1.

Neste ano, o Operário venceu a Desportiva por 2 a 0 no jogo de ida, e em casa, venceu por 2 a 1, no jogo da volta, já na segunda fase da competição. O Operário ainda tirou da competição o Espírito Santo nas oitavas de final, em jogo bastante apertado e novamente ficou a sensação de que o futebol capixaba bateu na trave.

BRASIL X COLÔMBIA