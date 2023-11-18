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Arquibancada CBN

Eliminatórias da Copa: Brasil perde para a Colômbia de virada

Ouça as análises do comentarista Filipe Souza

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 21:52

Publicado em 

17 nov 2023 às 21:52
Rodrygo era o jogador mais lúcido do Brasil no jogo e foi substituído
Rodrygo era o jogador mais lúcido do Brasil no jogo e foi substituído Crédito: Staff Images/CBF
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza analisa a rodada entre Brasil e Colômbia para as Eliminatórias para a Copa 2026. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 17-11-23

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