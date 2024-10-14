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Arquibancada CBN

Eliminatórias da Copa 2026: Brasil enfrenta Peru nesta terça (15)

Ouça os comentários de Vinicius Lima

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 17:59

Publicado em 

14 out 2024 às 17:59
Futebol
Futebol Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Arquibancada CBN", Vinicius Lima faz suas apostas para o jogo entre Brasil e Peru, disputado nesta terça (15), às 21h45, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 14-10-24

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